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Глава МИД Украины захотел выкурить сигару Черчилля после победы над Россией

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Фото: страница Дмитрия Кулебы на Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Великобританию захотел выкурить сигару за победу над Россией. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Кулеба и президент Украины Владимир Зеленский посетили музей-бункер, в котором британский премьер-министр Уинстон Черчилль работал во время Второй мировой войны. Глава МИД отметил, что на столе там до сих пор лежит сигара.

«Очевидно, не та, которую оставил недокуренной сам Уинстон Черчилль, но очень хороший символ. Хотелось выкурить победную сигару за победу Украины в войне с Россией. Победа обязательно будет», — заверил Кулеба.

В сентябре Украина и Великобритания провели совместные военные учения «Объединенные усилия-2020», которые стали ответом на российские маневры «Кавказ-2020». Всего в «Объединенных усилиях» участвовали 200 инструкторов из стран НАТО. Британские парашютисты высадились на Украине, чтобы проверить способность оказать быструю помощь союзникам при необходимости. Министерство обороны заявило: «Мы высадились на заднем дворе России».

В 2014 году на Украине вспыхнул вооруженный конфликт. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти. Киев попытался вернуть их силой. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса. Москва отвергает претензии.

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