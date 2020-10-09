Орловских фермеров поддержат десятками миллионов рублей

В Орловской области фермеров поддержат десятками миллионов рублей в 2021 году. Средства направят также на развитие сельской кооперации по нацпроекту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Объем финансирования проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (входит в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — прим. «Ленты ру») на 2021 год запланирован в размере 30,4 миллиона рублей», — указано в сообщении.

В правительстве добавили, что до 2024 года планируется привлечь в сферу сельского хозяйства региона не менее 560 новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.