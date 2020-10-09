Студентам московского вуза предложили привиться от коронавируса за 8700 рублей

Московским студентам предложили сделать прививку от коронавируса за 8700 рублей. Рассылка с предложением пришла учащимся МГЮА им. Кутафина. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Вуз предложил привиться за вознаграждение студентам и членам их семей. В сообщении также указано, что вакцина прошла все стадии доклинических испытаний, при которых не выявили непредвиденных последствий. В столичном департаменте образования сказали, что не знают ничего об этой ситуации. В университете не стали комментировать объявление о прививке.

Ранее сообщалось, что 73 процента россиян пока не готовы сделать прививку от коронавируса.

«Спутник V» — первая российская вакцина от коронавируса. Ее массовое производство запустили 15 августа. Первыми прививку получат граждане из группы риска и врачи, массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году.