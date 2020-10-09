Главу латвийского общества военных ветеранов выслали в Россию

Главу латвийского общества военных ветеранов Владимира Норвинда выслали в Россию. Об этом в Facebook написал латвийский правозащитник Александр Гапоненко.

По его словам, 9 октября в 15:00 часов Норвинда задержали латвийские силовые органы. Сначала его отправили в центр содержания нелегальных мигрантов в поселке Муцениеки, а затем принудительно выдворили из Латвии в Россию. Формальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство российского гражданина.

По мнению Гапоненко, на самом деле неудовольствие властей вызвала активность бывших российских военных. Изначально на организацию наложили множество штрафов, а затем ее закрыли.

Еще одной причиной высылки Норвинда правозащитник называет руководство Славянским общественно-культурным центром «Гармонь». «На этом посту он помогал организовывать праздничные концерты на 9 Мая. На этих концертах звучали советские песни, которые прославляли победу советского народа над фашизмом в Европе!» — рассказал Гапоненко.

Кроме того, он связывает решение латвийских властей о высылке Норвинда с объявлением Россией в розыск бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. «Власти Латвии решили принять симметричные меры и жестко наказали 75-летнего пенсионера. И таким образом [хотели] выказать поддержку Тихановской», — заключил Гапоненко.

«Их организация насчитывала почти две тысячи человек, имела 22 отделения по Латвии. Организация отстаивала интересы военных пенсионеров, оказывала помощь нуждающимся, одиноким. Она принимала участие и в организации выборов в российские органы власти, поскольку многие из ее членов имели российское гражданство. На всех выборах российские граждане в Латвии поголовно голосовали за линию, которую проводил президент России Владимир Путин», — отмечается в записи правозащитника.