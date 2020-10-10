Онищенко оценил необходимость введения ограничений из-за коронавируса

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает недопустимым возвращение жестких ограничений из-за коронавируса. Такой сценарий может повлечь за собой как экономические, так и медицинские последствия, отметил он. Слова Онищенко передает ТАСС.

«Не надо, я убежден и говорю: не надо. Возвращаться к весенним [ограничениям] — это демонстрировать свою безграмотность», — оценил Онищенко необходимость новых ограничений. По мнению депутата, вместо них нужно воспитывать в людях сознательное отношение с здоровью и штрафовать их за нарушения правил профилактики инфекций.

Кроме того, из-за введения новых ограничений, по мнению Онищенко, в России может возрасти смертность, но не среди заразившихся коронавирусом. «[Это] люди, сидящие взаперти в условиях гиподинамии и хронического стресса, не получающие медицинскую помощь. Смертность мы получим — ну, не от ковида, а опосредованную ковидом. И уже получили», — сказал депутат.

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин подчеркивал, что столичные власти не хотят закрывать город из-за пандемии, чтобы не ударить по экономике. По его словам, следующая неделя будет решающей в плане принятия решения о необходимости новых ограничений. Прошлая неделя была без значительных улучшений, росло число зараженных и госпитализаций.