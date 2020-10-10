Посольство прокомментировало высылку российского ветерана из Латвии

Посольство России в Латвии прокомментировало высылку главы латвийского общества военных ветеранов Владимира Норвинда из прибалтийской страны. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению диппредставительства, Россия решительно осуждает депортацию российского гражданина с нарушением «всех мыслимых норм этики и здравомыслия». Российские дипломаты отметили, что пожилой человек, которому в ходе депортации стало плохо, был все же выдворен из страны. Представители дипмиссии также подчеркнули, что вопреки общепринятой консульской практике Латвия не сочла необходимым поставить власти России в известность о депортации российского гражданина.

В посольстве также добавили, что «данный вопиющий инцидент, безусловно, будет иметь негативные последствия в контексте российско-латвийских отношений».

Ранее латвийский правозащитник Александр Гапоненко сообщил, что главу латвийского общества военных ветеранов выслали в Россию. По его словам, Норвинда сначала отправили в центр содержания нелегальных мигрантов в поселке Муцениеки, а затем принудительно выдворили из Латвии в Россию. Формальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство российского гражданина.