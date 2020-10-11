СК возбудил уголовное дело после разлива топлива в реку Красноярского края

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по статье 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов») после разлива дизельного топлива в Ангару. Об этом в воскресенье, 11 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном отделе Западно-Сибирского управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 2 октября утечка топлива произошла в районе 196-го километра от города Кодинска из цистерны, которую перевозила транспортировочная баржа ООО «Приангарский ЛПК». Причиной разрыва емкости стал износ старой цистерны. В результате в реку вылилось дизельное топливо, причинившее существенный вред окружающей среде.

Следователи осматривают места происшествия, а также проводят обыски по месту нахождения организации. Допрашиваются члены команды баржи и руководство транспортной компании. Расследование уголовного дела продолжается.

10 октября сообщалось, что сотни литров нефтепродуктов вылились с баржи в Ангару. Местная администрация объявила режим чрезвычайной ситуации с 9 октября. По предварительным данным, в реку попало около 500 литров дизельного топлива.

По данным МЧС, режим ЧС также введен на территории Большемуртинского района Юксеевского сельсовета в связи с разливом нефтепродуктов на территории предприятия «Север».