В Приморском крае охранники поля конопли устроили перестрелку с российскими полицейскими, обнаружившими объект. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 10 октября в рамках оперативно-розыскных мероприятий пять сотрудников правоохранительных органов обнаружили поле, на котором выращивали коноплю. Четверо находившихся на объекте мужчин, заметив полицейских, открыли огонь. В результате начавшейся перестрелки один подозреваемый был убит, еще одного удалось задержать, двоим сообщникам удалось скрыться. Информации о пострадавших полицейских нет.

СКР возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Также возбуждено дело по факту гибели напавшего на сотрудников полиции мужчины. Назначены ряд экспертиз, на месте работает следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов. Расследование уголовного дела продолжается. Также ведется розыск скрывшихся с места происшествиям мужчин.

В ноябре 2018 года сообщалось, что в городе Балашове Саратовской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, сушившего кусты конопли в квартире соседа.