В Британии нашли ферму по выращиваю конопли размером с футбольное поле

Британские полицейские обнаружили огромную ферму, где выращивали коноплю в производственных масштабах. Размеры участка сопоставимы с размерами футбольного поля, а доходы от производства марихуаны оценили в два миллиона фунтов (почти 166 миллионов рублей). Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Нелегальное производство в одном из производственных складов в графстве Тайн-энд-Уир удалось выявить по запаху одному из полицейских. Он патрулировал в городе Гейтсхед во время ярмарки по случаю Дня святого Валентина.

После инспекции полицейские проникли внутрь производственного склада, где арестовали трех иностранных граждан по подозрению в производстве наркотиков. Всего на ферме насчитали три тысячи кустов конопли.

В апреле 2018-го сообщалось, что племянник Меган Маркл, в то время еще американской актрисы и невесты британского принца Гарри, решил поздравить ее со свадьбой и вывел новый сорт конопли. Сорт он собирался назвать Markle’s Sparkle («Искорка Маркл»). Однако ему бы не удалось вручить подарок на церемонии бракосочетания, даже если бы его пригласили, поскольку выращивание и распространение марихуаны считается незаконным в Великобритании.

Тем не менее страна легализовала медицинскую марихуану. Ее продажа также считается законной в Австралии, Австрии, Бельгии, Германии, Испании, Франции, Швейцарии, Канаде, США, Таиланде. В конце января ее разрешили в Израиле.

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