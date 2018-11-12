Россиянин захватил квартиру соседа и устроил в ней склад конопли

В городе Балашове Саратовской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, сушившего кусты конопли в квартире соседа. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Владелец жилья уехал в другой район области, надолго оставив квартиру без присмотра. Явившись домой, он обнаружил разложенные на полу и столе растения и обратился в полицию. В ходе осмотра места происшествия стражи порядка изъяли части конопли общей массой чуть более девяти килограммов. Были возбуждены два уголовных дела по статье 228 Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение, хранение, переработка наркотических средств, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

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Позже сотрудники отдела наркоконтроля установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 30-летний ранее судимый гражданин, проживающий в соседнем доме. Мужчина приметил оставленную без присмотра квартиру и проникал туда через окно.

Задержанный полностью признал вину и пояснил, что наркосодержащие растения сушил для личного потребления.

В феврале текущего года новосибирские полицейские обнаружили плантацию конопли в съемной квартире в центре города. 22-летний арендатор жилья выращивал 22 куста растения для изготовления наркотиков. В отношении него также было возбуждено уголовное дело. Двумя неделями ранее 150 килограммов скошенной дикорастущей конопли нашли на приусадебном участке жителя Амурской области.

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