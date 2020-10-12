В Бангладеш начнут казнить насильников

Власти Бангладеш изменят законодательство и будут казнить насильников. Руководство страны пошло на это после нескольких дней массовых демонстраций из-за сексуального насилия. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает BBC News.

Протесты начались на прошлой неделе после того, как по социальным сетям широко разошлось видео группового надругательства над женщиной. Активисты утверждают, что за последний год в стране зарегистрировано около 5,4 тысячи случаев изнасилования, однако очень часто преступники избегают наказания: жертвы боятся подавать заявление в полицию из-за стыда.

Преступники, заснятые на видео, о котором идет речь, были пойманы. Незадолго до этого Бангладеш потрясло другое громкое изнасилование: в нем принимали участие члены студенческого крыла правящей в стране партии.

Тысячи людей вышли на протесты с лозунгами «Никакой пощады насильникам» и «Вздернуть насильников». Участники выступлений соорудили на одной из площадей макет виселицы.

Власти прислушались к мнению народа: правительство вносит поправку в законы о рассмотрении дел о сексуальном насилии, уже во вторник их собирается подписать президент страны.

От проблемы сексуального насилия страдает и соседняя с Бангладеш Индия. В марте сообщалось, что четверых индийцев — участников изнасилования в автобусе подвергли смертной казни спустя семь лет после преступления.