Фанаты пристыдили модель за деформированное от пластики тело на снимке в плавках

Модель популярной марки Fashion Nova снялась в откровенном наряде и подверглась критике в сети за неестественную фигуру. Снимок появился на официальной странице бренда в Instagram.

На размещенных кадрах манекенщица позирует на стеклянном балконе на фоне многоэтажных домов в бежевом укороченном кроп-топе с надписями и черных плавках-стрингах. Ее запечатлели со спины с распущенными волосами. На видео звезда надевает очки. Ее образ дополнили серьги-кольца и золотой браслет.

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Фанаты пристыдили девушку за чересчур открытый наряд и обругали ее за деформированное от пластики тело. «Когда Fashion Nova начнет брать на работу моделей с реальными формами?», «Я даже не вижу на ней плавки, они слишком откровенные», «Ничего натурального!», «Выглядит как пластиковая кукла», «Она вся деформированная», — писали пользователи.

Ранее поклонники раскритиковали модель за снимок в мокром топе и посоветовали ей ходить голой. Анлаела Сагра сфотографировалась в мокром спортивном бюстгальтере и теннисной юбке Nike. Фанаты знаменитости усомнились в надобности оголяющего грудь топа в комментариях.