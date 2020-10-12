Девушки показали отвратительные жилища своих бойфрендов

Девушки решили показать, как их квартиры отличаются от квартир их возлюбленных и запустили флешмоб в TikTok. Одной из первых подобный ролик опубликовала Маделин Крюгер (Madelyn Krueger), за два дня он набрал почти три миллиона просмотров.

«Настала очередь ночевать у него дома», — подписала девушка к видео. Она показала, как прощается со своей аккуратной и чистой комнатой, а затем продемонстрировала кадры, снятые в жилище ее бойфренда. В его квартире повсюду был разбросан мусор, на полу были грязные пятна, а на столе лежала мертвая мышь.

Кроме того, Крюгер показала ванную комнату возлюбленного, которую в комментариях сравнили с декорациями фильма ужасов и назвали отвратительной. Поверхности в ней были покрыты толстым слоем пыли, сантехника была грязной, а мусорное ведро — переполненным.

«Он даже не может убрать, когда знает, что ты придешь? На мой взгляд, это недостаток уважения», — написала к видео mimicolourpop1. Некоторые посоветовали Крюгер расстаться с возлюбленным, которого не беспокоит беспорядок в квартире. «Да, встречайся с таким мужчиной, потом выйди за него замуж, а потом жалуйся на то, что только ты наводишь порядок. Сестра, он в самом начале показал тебе, какой он на самом деле. Бросай его!» — посоветовала Mel.

К флешмобу, который запустила Крюгер, подключились и другие девушки, чьи бойфренды приглашают их в грязные квартиры. Одна из них показала холодильник ее возлюбленного, забитый пивом и майонезом, незакрытую зубную пасту и плохо пахнущие полотенца. Другая продемонстрировала комнаты, заваленные мусором и вещами.