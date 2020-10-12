ЕС назвал единственную легитимную власть в Киргизии

В ЕС считают власть действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова единственной легитимной в стране. Об этом заявил верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в послании киргизскому лидеру, передает ТАСС.

Боррель назвал Жээнбекова единственным конституционным авторитетом и легитимным институтом власти. Он заявил, что ЕС полагается на его лидерство, а также на то, что стабильность в Кыргызстане будет достигнута путем мирного диалога.

10 октября новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил о том, что президент Жээнбеков вскоре может уйти в отставку.

Ранее парламент Киргизии утвердил новый состав правительства во главе с Жапаровым. За предложенный им состав кабмина и программу единогласно проголосовали все присутствующие на заседании.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. Официальные итоги голосования вызвали массовые протесты. Столкновения продолжались в Бишкеке всю ночь. Демонстранты захватили здание парламента, освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и других политиков.

Центральная избирательная комиссия признала результаты выборов недействительными. Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали Координационный совет и выдвинули на должность главы правительства бывшего депутата Садыра Жапарова, освобожденного из колонии. 6 октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру, но ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением.