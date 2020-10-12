Леопард утащил в кусты семилетнюю девочку и растерзал ее

Леопард растерзал семилетнюю девочку в индийской деревне Бхаттигаон в Гималаях, штат Уттаракханд.

Вечером в четверг, 8 октября, семилетняя девочка играла перед своим домом. Леопард напал на нее и утащил в кусты.

Местные жители услышали крики ребенка и поспешили на помощь, но не успели спасти пострадавшую. Большая кошка бросила мертвую жертву и скрылась.

Представители лесного департамента установили клетку, чтобы поймать леопарда. Они призвали местных жителей быть осторожными.

Ранее сообщалось, что леопард растерзал десятилетнего мальчика в лесу Брахмапури в индийском штате Махараштра. Мальчик пошел на утреннюю прогулку и отстал от группы друзей.