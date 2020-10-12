Мэр российского города отреагировал на скандал с губернатором

Мэр Кисловодска Александр Курбатов отреагировал на скандал с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, возникший из-за постройки дороги. Об этом сообщила «Комсомольская правда Северный Кавказ».

Курбатов заявил, что после совещания в правительство края были направлены нужные документы, которые подтверждают, что проекты дорог, связывающих строящиеся школу и детский сад, существуют и прошли экспертизу. Работы будут выполнены в рамках контракта. Мэр указал, что дорога уже есть, но она достаточно старая — власти города планируют провести ремонт в конце 2021 года, когда завершится строительство объектов.

Он добавил, что ситуация на контроле у администрации города и сотрудников краевого правительства. «Я хочу заверить и горожан, и общественность, что все, что связанно с реализацией этих проектов, будет выполнено», — добавил Курбатов.

Ранее в СМИ появилась видеозапись с совещания, на котором Владимиров отчитал Курбатова с криками «задолбали». Сначала губернатор обратил внимание на то, что мэр отвечает с подсказками от коллег. После этого он отчитал его за отсутствие необходимых документов и потребовал предоставить их в тот же день, пригрозив отставкой.