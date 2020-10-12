Российский губернатор отчитал мэра с криками «задолбали» и «ни фига ты не герой»

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время совещания отчитал мэра Кисловодска Александра Курбатова с криками «задолбали» из-за того, что тот не смог внятно, по мнению главы, ответить на вопрос о строительстве одной из городских дорог к школе. Разговор попал на видео, его опубликовало издание «Блокнот. Ставрополь».

Сначала Владимиров указал, что Курбатову подсказывают ответы на его вопросы, сравнил это с сидением в театральной яме и сказал, что подсказывающему надо самому стать главой города. Затем он заявил, что так и не понял, есть ли дорога или нет.

В ответ Курбатов заявил, что дорога на сегодняшний день есть, по каждому объекту «цифры летят». Он добавил, что проект делался, чтобы не упустить финансирование, и город брал гарантийные письма, чтобы успеть «заявить его в Минкавказ». «Зачем этот вопрос поднимать по дороге? (...) Кто сегодня этот вопрос поднимает с точки зрения необходимости что-то делать?» — спросил мэр.

После этого Владимиров разозлился еще больше и заявил, что Курбатов «ни фига не герой Советского Союза». Он указал мэру, что если он взялся за дорогу, то надо было вспоминать про нее в начале года. Затем он жестко спросил, готовы ли проект и экспертиза по дороге, и потребовал от мэра предоставить их в этот же день. «Не предоставишь — иди вон тогда. Я посмотрю, чтоб ты перестал врать», — заключил глава региона.