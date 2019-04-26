Магаданский губернатор отчитал министров за «сказки»

Губернатор Магаданской области Сергей Носов лишил премий региональных министров здравоохранения, труда и культуры за отчет в государственной автоматизированной системе (ГАС) о выполнении майских указов. Об этом сообщает Ura.ru в пятницу, 26 апреля.

«Запишите решение: премии министрам за апрель не выплачивать, пока не исправят эту ситуацию. Исправите — тогда вопрос рассмотрим, в каком объеме ее оплачивать», — сказал Носов на заседании областного правительства.

В свою очередь министр экономического развития региона Ирина Пеньевская пояснила, что ГАСы не всегда корректно работают, однако на решение губернатора эта информация не повлияла.

Носов также поручил после майских праздников ввести новую систему начисления премий. Так, за каждое невыполненное поручение министра предлагается лишать части надбавки к зарплате.

7 марта Сергей Носов отправил подчиненных на стройку технопарка «Кванториум». Недовольство главы Магаданской области вызвало то, что тендер по ремонту для будущего технопарка так и не был объявлен. В разговоре с гендиректором Управления эксплуатации и строительства дорожно-транспортного комплекса о сообщил, что среди чиновников много штукатуров, маляров и плиточников.

Носов возглавил регион в мае прошлого года.

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