В Нижегородской области восстановили дом культуры

В поселке Нижегородец, расположенном в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области завершился капитальный ремонт сельского дома культуры. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Работы по восстановлению заведения проводились в рамках реализации национального проекта «Культура». Власти выделили на капремонт 3,3 миллиона рублей. Был отремонтирован фасад здания, заменена кровля, проведены работы во внутренних помещениях.

«Теперь мы сможем реализовать задуманное — создать музей истории поселений Нижегородского сельсовета, творческую мастерскую декоративно-прикладного искусства и выставочный зал», — поделилась планами глава районного культурно-досугового объединения Дальнеконстантиновского района Марина Шубнякова.

В национальный проект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.