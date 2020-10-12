Россиян предупредили о последствии запивания пищи

Запивание пищи водой во время еды может привести к увеличению нагрузки на желудок. О таком последствии россиян предупредила врач-диетолог Инна Кононенко в интервью «Пятому каналу».

«Если вы запили еду, вы быстро проглатываете пищевой комок, не разжевывая его. Это дает дополнительную нагрузку на желудок, а также слюна не будет выполнять своих функций», — пояснила диетолог. По ее словам, лучше сначала прожевать и проглотить пищу, а потом уже пить воду.

В заключение Кононенко посоветовала выпить воды натощак за полчаса до еды. Причем вода должна быть не кипяченая, а щелочная — такая жидкость послужит своего рода удобрением для нормальной микрофлоры кишечника, отметила она.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян посоветовал во время жары утолять жажду водой комнатной температуры без сахара и без газа. «Все южные страны и среднеазиатские [во время жары] пили горячий чай. (...) Говорят, что лучше теплая вода утоляет жажду и она более полезна, потому что она не спровоцирует ангину и прочее. (...) Я против лимонадов, потому что там очень много сахара, поэтому лучше просто воду», — отметил диетолог.