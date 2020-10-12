В Совете Федерации прокомментировали продление Евросоюзом санкций за химоружие

Продление Европейским союзом санкций за разработку и применение химического оружия, в том числе в отношении четырех россиян по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери, является абсолютно незаконным. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает RT в понедельник, 12 октября.

По его словам, это решение «основано непонятно на чем», поскольку не было решения суда, а также каких бы то ни было документальных доказательств причастности России. «Та же самая история сейчас развивается с [Алексеем] Навальным», — пояснил сенатор.

Он добавил, что подобными решениями «пытаются любой ценой наказать Россию».

О продлении Евросоюзом до 16 октября 2021 года санкций в отношении организаций и персон, которые разрабатывают и применяют химическое оружие, сообщалось ранее 12 октября. Сейчас они действуют против девяти человек, четверо из которых объявлены причастными к отравлению Скрипалей.

Также 12 октября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что нападение на Алексея Навального должно иметь последствия, Берлин сегодня начнет дискуссии о санкциях. Он отметил, что использование химического оружия, в котором подозревают Россию, не может не привести к наказанию.