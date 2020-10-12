Раскрыто состояние пострадавших при стрельбе в Нижегородской области

Состояние двух пострадавших при стрельбе в Нижегородской области стабилизировалось. Об этом в Instagram написал замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, к настоящему моменту врачи оказывают помощь трем пострадавших. Одна жительница города Бор находится в крайне тяжелом состоянии: она получила множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости. «Идет операция. Работает бригада хирургов. Массивная кровопотеря. Налажена гемотрансфузия. Работает бригада хирургов из нескольких больниц», — поделился он.

Еще одна женщина находится в тяжелом стабильном состоянии. У нее огнестрельное ранение органов брюшной полости. Россиянку перевели в областную больницу имени Семашко, эвакуация прошла без ухудшения. Пострадавшей проводят операцию.

В ту же больницу доставили мужчину в стабильном состоянии средней тяжести. Он получил огнестрельное ранение нижних конечностей.

12 октября 18-летний уроженец Нижнего Новгорода Данил Монахов поругался с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал сосед — стрелок открыл огонь и по нему. Мужчина погиб на месте. После этого молодой человек взял второе ружье и отправился на остановку, где открыл огонь по прохожим и подъехавшему автобусу.

Число погибших от действий Монахова достигло четырех человек. Сам стрелок скрылся в лесах. Для поиска молодого человека задействованы спецсредства.