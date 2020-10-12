Эксперты оценили исследование о новых симптомах коронавируса

Эксперты оценили исследование британских ученых о том, что еще несколько симптомов могут свидетельствовать о заражении человека коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РБК.

Врач-инфекционист Валерий Безносенко отметил, что все варианты кожных проявлений COVID-19 были описаны еще весной. «Если не ошибаюсь, эти особенности есть в методических рекомендациях Минздрава, еще в седьмой версии», — сказал он.

Вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн подчеркнул, что за девять месяцев существования нового коронавируса «открывать» новые симптомы заражения «довольно сложно». «Это вызывает интерес, тут речь может идти о новых вариантах вируса», — добавил он.

Ранее британские ученые назвали новые симптомы заражения коронавирусом. Среди них: боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. Специалисты подчеркнули, что проявление симптомов зависит от возраста инфицированных и особенностей организмов. Министерство здравоохранения Великобритании решило не вносить обнаруженные новые признаки инфекции в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования.