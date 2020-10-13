В Госдуме оценили предложение ввести налог на бездетность

Принуждение семей к рождению ребенка за счет введения налога на бездетность недопустимо. Так предложение оценила депутат Госдумы Елена Строкова, передает РИА Новости.

Строкова считает, что для стимулирования рождаемости в России стоит предоставлять больше льгот молодым семьям, а «не забирать у них последнее», используя в данной ситуации пряник, а не кнут. По ее мнению, при введении данного налога у россиян появится больше нежеланных детей.

Депутат добавила, что в России не лучшая ситуация с демографией, учитывая экономические кризисы и трудности с финансами, вызванные пандемией коронавируса.

12 октября председательница «Совета Матерей» Татьяна Буцкая предложила обложить бездетных россиян налогом, меры должны коснуться и женщин, и мужчин. Буцкая уточнила, что речь идет о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка — те, кто не может это сделать по медицинским показателям, будут от него освобождены. По ее словам, сумма платежа составит около 500 рублей в месяц, и это будет платой за возможность строить карьеру, жить для себя, путешествовать и получать образование. Она уточнила, что налог будут выплачивать только люди репродуктивного возраста.

В пресс-службе Министерства финансов на предложение ответили, что не рассматривают идею ввести налог для бездетных. Ранее о введении подобных мер задумывались в Башкирии.