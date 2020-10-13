Умер настоятель храма Иоанна Кронштадтского в Москве

Настоятель московского храма Иоанна Кронштадтского в Жулебине протоиерей Димитрий Арзуманов скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.

Он умер 13 октября из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 57-м году жизни.

В мае ушел из жизни настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в столичном районе Измайлово Владимир Бушуев. Он был госпитализирован с двусторонней пневмонией в тяжелом состоянии. Известно, что у ряда прихожан ранее был подтвержден коронавирус.

Патриарх Кирилл, отправившийся 8 октября на карантин, обратился к россиянам с предупреждением. По его словам, пандемия COVID-19, возможно, является последним предупреждением бога для человечества, которое сбилось с пути. «Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли», — сказал предстоятель РПЦ.