В России отреагировали на приостановку испытаний вакцины Johnson&Johnson

Директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург призвал компанию Johnson&Johnson разобраться и предоставить информацию о случившемся во время исследований вакцины от коронавируса. Так он отреагировал на сообщение о приостановке испытаний препарата из-за болезни участника, передает РИА Новости во вторник, 13 октября.

«Нам с вами ничего не известно ни про этого испытуемого, ни про его предыдущие заболевания, ни про возраст, и абсолютно никакой информации нет, кроме того, что испытания приостановлены», — отметил Гинцбург.

О том, что исследования вакцины были приостановлены из-за необъяснимой болезни их участника, Johnson&Johnson сообщила ранее на своем сайте. В компании заявили о намерении временно отказаться от дальнейшего предоставления доз во всех клинических испытаниях вакцины-кандидата против COVID-19, включая третью фазу всеобщих испытаний. Дополнительную информацию о состоянии кандидата там обещали предоставить позднее.

Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Препарат вызвал устойчивый иммунный ответ в ходе первой фазы и первого этапа второй фазы клинических испытаний. Планировалось, что в третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР. В ходе испытаний будет изучаться безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для борьбы с пандемией COVID-19.