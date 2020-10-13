Нефти пообещали рост цен выше 70 долларов

Стоимость нефти к 2025 году вырастет до 71 доллара за баррель, к 2030 году — до 76 долларов, а к 2040-му — до 85, следует из доклада МЭА World Energy Outlook 2020.

Базовый сценарий (при котором цены на сырье могут подняться выше 70 долларов) предполагает, что мир сможет взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса в 2021 году. В этом случае глобальная экономика сможет вернуться к докризисному уровню до конца следующего года.

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Если победить коронавирус в 2021 году не удастся, то цена на нефть вырастет до 59 долларов за баррель к 2025 году и до 72 долларов к 2040-му. По прогнозам аналитиков, после падения в 2020 году инвестиции в нефтедобычу будут стабильно расти. Мировой спрос на нефть вернется к докризисному уровню примерно к 2023 году, обещают эксперты. Однако эпоха роста мирового потребления нефти завершится до 2030-год, уверены в МЭА.

В докладе также отмечается, что мировой кризис может привести к тому, что более 100 миллионов человек в мире лишатся доступа к электроэнергии.

Для развитых стран эпоха нефти уже окончена, в ближайшие пять лет потребление сырья в них упадет на 1,1 миллиона баррелей в сутки. Такой прогноз ранее дала Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в докладе World Oil Outlook (WOO).