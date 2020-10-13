«Союз отцов» ответил на предложение «Совета матерей» ввести налог на бездетность

В «Союзе отцов» раскритиковали предложение «Совета матерей» ввести в России налог на бездетность. Об этом исполнительный директор объединения Юрий Соленов сообщил радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, инициатива выглядит смешной и неэффективной, учитывая, что страна находится в демографической яме. «Решать такими методами демографические и репродуктивные проблемы нельзя. Если подсаживать на такие карательные меры, то никакого решения не возникнет», — ответил он.

Соленов высказался за обследование подростков 12-13 лет на возможное бесплодие и лечение этих проблем в рамках ОМС. Он считает, что такой мониторинг принесет больше пользы, чем налог.

Ранее в «Совете матерей» захотели обязать бездетных женщин и мужчин репродуктивного возраста выплачивать по 500 рублей каждый месяц. Председатель правления организации Татьяна Буцкая предположила, что это поможет в борьбе с низкой рождаемостью и миграцией. В Госдуме такое предложение назвали недопустимым. В пресс-службе Минфина сказали, что не рассматривают идею ввести подобный налог.