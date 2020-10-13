Россиянин убил младенца и зарезал его мать

В Краснодарском крае местный житель схватил полуторамесячного младенца за ногу и ударил его об стену, после чего набросился на его мать с ножом. И женщина, и ее ребенок погибли. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Убийство было совершено 10 октября. Как уточняется на сайте краевого управления Следственного комитета, ему предшествовала ссора между сожителями. «Во время распития алкогольных напитков женщина предъявляла фигуранту претензии по поводу того, что он нигде не работает», — говорится в сообщении.

В ответ на критику мужчина схватил младенца за ногу и ударил его головой об стену, после чего догнал пытавшуюся сбежать женщину и дважды ударил ножом в спину. После содеянного мужчина лег спать, а на следующий день рассказал о произошедшем знакомой. Та вызвала бригаду скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»). Подозреваемый задержан. Ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее отдыхавший в Ажекском экопарке в Сочи мужчина записал и опубликовал в соцсетях видео, на котором он держит ребенка за ногу и, присвистывая, размахивает им в разные стороны. В Следственном комитете выяснили, что родители не создали необходимые условия проживания для ребенка, жестоко с ним обращались и не соблюдали требования гигиены. Они также не показывали дочь врачу — у девочки нашли невыявленное ранее заболевание. СК завел уголовное дело. Позднее стало известно, что в крови россиянина обнаружили следы наркотиков.