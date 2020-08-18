На размахивающего младенцем россиянина завели уголовное дело

На россиянина, размахивающего своей новорожденной дочерью и снявшим это на видео, заведено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следствие расценивает увиденное на видеозаписи как жестокое обращение с младенцем. Родителей девочки подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Как выяснилось, они проживали с дочерью в Сочи и на территории Ажекского экопарка с 24 июня. При этом они не создали для нее необходимых условий проживания, не соблюдали требования гигиены и санитарные нормы, а также не заботились о ее здоровье и жестоко с ней обращались. Кроме того, у девочки обнаружили невыявленное ранее заболевание, поскольку раньше родители не обращались к медикам.

Сейчас девочка находится в лечебном учреждении, ей оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы ее жизни нет. Решается вопрос о возможности изъятия ребенка из семьи. Ход и результаты расследования находятся на контроле краевого управления Следственного комитета.

Ранее уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что девочку могут передать ее бабушке и дедушке. Детский омбудсмен уточнила, что во время осмотра на теле девочки врачи не нашли повреждений, угрожающих жизни и здоровью.

15 августа отдыхавший в Ажекском экопарке в Сочи мужчина записал видео, на котором размахивал ребенком как игрушкой. Он опубликовал ролик в своем Instagram. На записи видно, что он держит младенца за ногу, присвистывает, качает его вверх и вниз. После этого он берет его другой рукой и начинает раскачивать из стороны в сторону, смотря в камеру. Когда младенец начинает хныкать, он подносит его к камере. На этом запись заканчивается. Случаем заинтересовался Следственный комитет по Краснодарскому краю.