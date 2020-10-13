Роспотребнадзор обнаружил коронавирус в больницах, магазинах и транспорте

Роспотребнадзор обнаружил образцы коронавируса в больницах, магазинах и транспорте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты выявили вирус в 134 смывах с поверхностей в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,13 процентов от общего числа проб. Всего было проведено более 100 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды на наличие в них коронавируса.

Отмечается, что образцов коронавируса не было обнаружено в продуктах питания.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что реальный срок жизни коронавируса на деньгах, стекле и виниле — меньше 28 дней.

В России за последние сутки выявили 13 592 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране зарегистрирован 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22 722 летальных исходов, еще 1 024 235 человека выздоровели.