В отношении расстрелявшего виновника ДТП россиянина возбудили уголовное дело

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») в отношении 43-летнего жителя поселка Выкатной. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, 11 октября на улице Школьная поселка Выкатной произошло ДТП, в результате которого подозреваемый будучи в состоянии алкогольного опьянения вышел разобраться с 30-летним виновником аварии, прихватив с собой охотничье ружье. В ходе конфликта и высказанных взаимных претензий, 43-летний мужчина выстрелил в голову оппоненту. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Прибывшие полицейские задержали подозреваемого. Позже в сети появилась видеозапись момента ссоры. Слышно было, как погибший мужчина обратился к подозреваемому, в руках у которого ружье, со словами: «Ну давай, застрели меня теперь!». После этого высказывания раздался выстрел.

Правоохранительными органами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.