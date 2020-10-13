В Степанакерте нашли почти 700 неразорвавшихся снарядов

C начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в Степанакерте были обнаружены почти 700 неразорвавшихся снарядов. Об этом 13 октября сообщили в инфоцентре непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республики Арцах), пишет РИА Новости.

Саперные группы департамента спасательных сил нашли 673 ракетных, ударных и кассетных боеприпаса. В основном снаряды были турецкого и израильского производства, отмечают в НКР. Неразорвавшиеся боеприпасы были перевезены в безопасное место и уничтожены.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях. Спустя почти две недели, 9 октября, министры иностранных дел двух стран провели в Москве переговоры при посредничестве России.

10 октября в 12:00 было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война.

В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Однако военные действия периодически возобновляются.