В России рассказали об «утилизации» оружия Азербайджаном в Карабахе

Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе использует в качестве беспилотников-камикадзе модифицированные советские самолеты Ан-2, пишут «Известия», ссылаясь на источники в регионе конфликта.

Согласно данным газеты, разрушительная мощь подобных дронов, начиняемых взрывчаткой, «может быть сопоставима с крылатыми ракетами», однако размер и тихоходность делают Ан-2 легкой мишенью для любых средств противовоздушной обороны ПВО.

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Военный историк Дмитрий Болтенков отмечает, что по стоимости Ан-2 сопоставим с израильским дроном-камикадзе. «Азербайджан унаследовал от СССР десятки таких самолетов, в основном в гражданских вариантах. Но ресурс большинства давно исчерпан. Эксплуатировать такие машины нельзя. Так что идея утилизировать их таким способом вполне понятна», — рассказал эксперт.

Болтенков заметил, что даже если беспилотные Ан-2 «не прорвут систему ПВО, то заставят ее отреагировать, потратить боеприпасы, обнаружить себя», после чего «удар по ней нанесут более современные беспилотники».

В октябре министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики показало уничтожение самолета Ан-2, который Азербайджан использовал как беспилотник.

В сентябре The Drive написало, что aзербайджанские военные уничтожили в Нагорном Карабахе не менее шести систем противовоздушной обороны (ПВО) 9К33 «Оса» и трех 9К35 «Стрела-10» советской разработки. Согласно изданию, для этого использовались беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства.