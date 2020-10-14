В Магаданской области открылась вторая модельная библиотека

Вторая в Магаданской области модельная библиотека была открыта в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей Магаданской областной универсальной научной библиотеки имени Пушкина.

«Теперь это не просто библиотека. Теперь это место, где можно в спокойной и тихой обстановке отдохнуть за чтением книги и чашечкой кофе, зайти в интернет и даже встретиться с друзьями», — отметили представители областной библиотеки.

Библиотека нового поколения появилась в поселке Усть-Омчуг Тенькинского района. Она была создана на основе старого учреждения, на реконструкцию которого из федерального бюджета было выделено десять миллионов рублей.

Ранее, в ноябре 2019 года, модельная библиотека открылась в поселке Палатка Хасынского района.

В национальный проект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.