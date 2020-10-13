В Липецке откроются две первые модельные библиотеки

Две первые модельные библиотеки, созданные в рамках реализации национального проекта «Культура», откроются в Липецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центральной библиотечной системы города Викторию Якимович.

Речь идет об обновленных военно-исторической библиотеке имени Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и библиотеке имени Петра Семенова-Тян-Шанского. На их модернизацию из федерального бюджета было выделено десять миллионов рублей. Основные работы уже завершены.

В национальный проект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.