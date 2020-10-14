Ирландский актер Колин Фаррелл изменился до неузнаваемости ради роли в «Бэтмене». Об этом сообщает издание Insider.

В сети появились фотографии со съемочной площадки картины, в которой артист играет злодея Пингвина. На снимках он выглядит сильно поправившимся. При этом можно увидеть, что у него полулысая голова и рябая кожа на лице.

Журналисты отметили, что в новой роли Фарелл напоминает члена мафиозной группировки. Они также указали на то, что в комиксах у Пингвина другой внешний вид: он носит шляпу-цилиндр и костюм-тройку. Именно таким персонажа показали и в фильме 1992 года «Бэтмен возвращается». В нем злодея сыграл Дэнни ДеВито.

В начале сентября съемки новой части франшизы «Бэтмен» были прерваны из-за того, что исполнитель главной роли Роберт Паттинсон заразился коронавирусом. Его изолировали, а работу над фильмом временно приостановили. Спустя две недели съемки возобновили, однако дату премьеры ленты передвинули с 1 октября 2021 года на 4 марта 2022 года. Представители компании Warner Brothers объяснили перенос даты выхода фильма пандемией коронавируса, из-за которой зрители отказываются посещать кинотеатры.