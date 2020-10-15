Коронавирус довел до банкротства целую страну

Замбия может стать первой африканской страной, объявившей дефолт. До банкротства целую страну довела пандемия коронавируса, пишет Financial Times.

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Страна окажется на грани разорения, если инвесторы, которым принадлежат облигации Замбии на три миллиарда долларов, отклонят просьбу южноафриканского государства о приостановке платежей. Несмотря на угрозу дефолта, держатели облигаций планируют отказать замбийским властям, так как не ко всем кредиторам проявляется одинаковое отношение, пишет издание.

Кроме того, держатели облигаций недовольны тем, что Замбия не в достаточном объеме раскрыла информацию о своих планах по устранению макроэкономического дисбаланса. Облигации страны, срок погашения которых наступает в 2024 году, упали более чем на три процента после предупреждения о дефолте.

В июле американское агентство Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг 33 стран за шесть месяцев 2020 года, что стало рекордом. На фоне пандемии коронавируса более ста стран обратились в апреле в Международный валютный фонд за экстренной кредитной помощью, чтобы справиться с финансовым кризисом. Десятки из них оказались на пороге дефолта.