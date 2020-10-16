Раскрыта дата третьей осенней презентации Apple

Презентация компьютеров Apple с собственным процессором состоится в ноябре. Дату анонса Mac раскрыл в своем Twitter блогер Джон Проссер (Jon Prosser).

Он рассказал, что для анонса компьютеров на базе чипов Apple Silicon компания запланировала отдельное мероприятие. По данным источников сетевого инсайдера, третья презентация корпорации намечена на 17 ноября. «Apple официально объявит об этом во вторник, 10 ноября», — уточнил Проссер.

Этой осенью корпорация провела уже два мероприятия. Презентация 15 сентября была посвящена анонсу новых Apple Watch, iPad и iPad Air. На мероприятии 13 октября Apple показала смартфоны линейки iPhone 12, зарядное устройство MagSafe и колонку HomePod mini.

По информации авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo), Apple представит два MacBook на базе процессоров собственного производства до конца года. В частности, в четвертом квартале года корпорация начнет поставки 13,3-дюймового MacBook Pro. Американская компания анонсировала отказ от процессоров Intel в компьютерах в пользу Apple Silicon на прошедшей в июне презентации WWDC 2020.