Мужчина сходил к стоматологу и озолотился

Житель американского города Норт-Миртл-Бич, штат Южная Каролина, сходил к стоматологу и в тот же день выиграл в лотерею. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Ларри Хейлз (Larry Hales) заехал в магазин по дороге в больницу и купил несколько билетов мгновенной лотереи. «Я кинул билеты в свой грузовик и отправился на прием, — вспоминает он. — Позже мне пришлось заскочить в банк, чтобы положить на счет деньги; я проверил результаты розыгрышей, пока ждал своей очереди».

Лотерейный билет The Jumbo Bucks, купленный Хейлзом за 10 долларов (780 рублей), оказался выигрышным. В результате американец озолотился на 750 тысяч долларов (58,6 миллиона рублей). Узнав о победе, победитель сразу поехал домой, чтобы поделиться радостной новостью с женой.

На выигранные деньги супруги планируют сделать ремонт в доме. «Возможно, купим новую машину, — добавил Хейлз. — Может быть, новый грузовик».

Ранее сообщалось, что житель американского города Конкорд, штат Северная Каролина, поехал к стоматологу и узнал, что сорвал джекпот в лотерею. Победитель отметил, что выигрыш пришелся кстати, так как они с женой собрались переехать во Флориду.

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