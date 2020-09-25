Мужчина решил развлечься в командировке и озолотился

Мужчина находился в командировке в американском городе Лас-Вегас, штат Невада, и сорвал джекпот. Об этом сообщает сайт телеканала 8 News Now.

В среду, 23 сентября, посетитель казино по имени Кристофер (Christopher) выиграл более 437,5 тысячи долларов (33,7 миллиона рублей). Он получил приз после того, как сыграл на автомате «Колесо Фортуны».

Победитель приехал в город в командировку и решил развлечься.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Кеперра, штат Квинсленд, купил лотерейный билет после визита к стоматологу и озолотился. В качестве талисмана он использовал только что вырванный зуб.