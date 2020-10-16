В Дагестане загорелся коньячный завод

В Дагестане загорелся Дербентский коньячный завод. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«По предварительным данным, возгорание произошло на Дербентском коньячном заводе, а именно в цеху», — заявил собеседник агентства.
Согласно предварительным данным, площадь возгорания оставляет 200 квадратных метров, добавил источник. На месте пожара работают сотрудники МЧС.
29 августа в Белгородской области загорелся крупнейший в России майонезный завод. Пожар произошел в цеху предприятия ЭФКО.