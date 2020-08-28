На Одесском нефтезаводе прогремел взрыв

На Одесском нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв, после чего в микрорайоне Шкодова Гора пропало электричество. Видеозапись происшествия опубликована в YouTube.

Как сообщает Vesti.ua, местные жители услышали взрыв в полночь. После этого в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода, появилась яркая вспышка и начался пожар.

Ночью на месте происшествия работали подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и скорой помощи. «Везде гарь и черный дым, что взорвалось, не знаем», — приводит издание слова очевидцев.

Правоохранители подтвердили, что взорвалась трансформаторная подстанция на территории НПЗ, после чего рядом загорелась сухая трава. Дорогу, которая проходит через микрорайон, перекрыли. Предполагается, что ЧП произошло по вине «охотников за металлом». Издание отмечает, что они пробираются на территорию неработающего завода и крадут кабели.

В марте 2019 года региональное отделение Фонда госимущества в Одесской области сообщило о завершении инвентаризации завода. Установки предприятия утратили работоспособность, в частности, ректификационные колонны, которые не были надлежащим образом законсервированы.