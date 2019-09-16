Найдено доказательство вины Ирана в атаке на саудовские нефтезаводы

В атаке повстанцев-хуситов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, вероятно, использовалась иранская техника. Об этом со ссылкой на представителя арабской коалиции полковника Турки-аль-Малки сообщает Associated Press.

Он также заявил, что повстанцы ввели всех в заблуждение относительно места, из которого были запущены беспилотники — их запускали не с территории Йемена. Более подробную информацию он обнародовать отказался, сославшись на то, что следствие продолжается и стоит дождаться его результатов.

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Ранее в понедельник взявшие на себя ответственность за атаку дронами йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» пригрозили новыми нападениями.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, последовавший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что за инцидентом стоит Иран. Он призвал мировое сообщество осудить действия иранской стороны и сделать все, чтобы привлечь страну к ответственности.

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