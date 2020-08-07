В украинском порту нашли тысячи тонн аммиачной селитры

В Одесской области обнаружили 9,6 тысячи тонн аммиачной селитры. Об этом сказано в сообщении украинского морского порта Пивденный (Южный) в Facebook.

«После трагического взрыва в Бейруте средства массовой информации высказали предположение, что около десяти тысяч тонн селитры аммиака хранятся на одном из доков порта Южного региона», — отмечается в посте. Администрация порта опровергла информацию об опасном хранении груза. По их данным, хранящая там селитра расфасована в мягких контейнерах с соблюдением всех технологических требований и не представляет никакой опасности.

Перевалка такого груза осуществляется в соответствии с общемировыми международными морскими правилами перевозки опасных грузов, добавили в администрации. «Опасность представляет перевалка аммиачной селитры навалом. Однако такой способ перевалки в порту Пивденный никогда не применялся», — заключили представители порта.

Взрыв в ливанской столице Бейрут 4 августа произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества конфисковали с корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга его владельца в 2014 году. По последним данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали более пяти тысяч. Десятки людей числятся пропавшими без вести.