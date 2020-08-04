Пожар вспыхнул на российском автозаводе

В Нижнем Новгороде на Горьковском автомобильном заводе вспыхнул пожар в кузовном цехе. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

С завода эвакуировали 430 сотрудников. В одноэтажном здании «ГАЗа» было задымление, на данный момент пожар потушен, сообщил собеседник агентства.

В мае сообщалось, что на рыбоперерабатывающем плавзаводе «Всеволод Сибирцев» в городе Находка произошел пожар, когда он находился на судоремонтном заводе. В результате погиб мужчина и пострадала женщина. По данным МЧС, пожар произошел из-за сварочных работ. Как писал ТАСС, возгорание произошло из-за взрыва газового баллона во время огневых работ.

Горьковский автомобильный завод был основан в 1932 году, на нем производятся легковые, легкие грузовые автомобили, микроавтобусы и военная техника, а также автокомпоненты. Продукция предприятия продается во всей России, странах СНГ и дальнего зарубежья.