Дженнифер Лопес снялась на столе в наряде с глубоким вырезом

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в откровенной фотосессии для журнала Billboard вместе с молодым певцом Хуаном Ариасом, более известным как Малума, и порадовала поклонников. Снимки публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 51-летняя знаменитость позирует вместе с 26-летним музыкантом рядом с бассейном. Лопес запечатлели в черном платье бренда Monot, которое оформлено разрезом, оголяющим ее ногу, и декольте. Его стоимость составляет 1662 фунта стерлингов (168 тысяч рублей).

Фото опубликовано @jlo

Помимо этого, певицу сфотографировали в блестящем костюме, покрытом стразами, который состоит из облегающий юбки и топа-бандо. При этом рядом с ней на стуле сидит Малума в полосатых брюках и пиджаке на голое тело. Лопес также засняли на столе в облегающем белом платье с глубокими разрезами.

Отмечается, что фотосессия прошла в честь выхода двух совместных песен музыкантов: Pa Ti и Lonely. Читатели издания восхитились внешним видом звезды в комментариях под опубликованными фото. «Вот как надо выглядеть в 51 год!», «Вау, очень сексуально», «Дженнифер хорошеет с каждым годом», «Одна из самых красивых женщин в мире, невероятная», — писали фанаты.

Ранее в сентябре Дженнифер Лопес поделилась фото в бикини и вдохновила поклонников. Она попозировала в воде с мокрыми волосами в купальнике с тропическим принтом. Свой образ Лопес дополнила несколькими подвесками.