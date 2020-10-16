Пушков перечислил сценарии развития конфликта в Нагорном Карабахе

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о непримиримых базовых позициях Еревана и Баку по вопросу нагорного Карабаха и перечислил возможные сценарии развития конфликта. Об этом он порассуждал в Telegram-канале.

По его словам, «красные линии» Армении и Азербайджана взаимно «уничтожают» друг друга: между ними нет никакой нейтральной полосы и возможности компромисса. «Два важнейших принципа международного права — территориальная целостность и право на самоопределение — здесь столкнулись в бескомпромиссной схватке», — добавил парламентарий.

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Он напомнил, что в таких конфликтах преимущество одной из сторон всегда обеспечивалось применением силы или гражданской войной. Так, Косово получило независимость через войну НАТО против Югославии, но при этом осталось непризнанным на уровне ООН. Однако Североатлантический альянс пошел по пути отрицания права на самоопределение за Абхазией и Южной Осетией, отметил Пушков. Таким образом приоритет одного из этих двух принципов в каждом конкретном случае обеспечивается через соотношение сил, пришел к выводу парламентарий.

По его мнению, в конфликте в Нагорном Карабахе возможно и отложенное решение вопроса. Такой сценарий возможен в том случае, когда разрешение силовым путем невозможно или блокируется более сильными державами. Подобный вариант произошел в Приднестровье, отметил сенатор.

Ранее Пушков связал конфликт в Нагорном Карабахе с изменениями в политике Еревана. По его мнению, Азербайджан и Турция неслучайно выбрали для нападения именно период правления премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он объяснил, что новое правительство Армении ставит под сомнения отношения с Россией и в последнее время все больше тянется к Западу. Однако эти страны лишь оттягивают Армению от России и не придут Еревану на помощь в критической ситуации.

Столкновения в Карабахе начались 27 сентября. Спустя почти две недели министры иностранных дел Армении и Азербайджана прилетели в Москву на переговоры при посредничестве России. 10 октября было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.