Азербайджан внес Милонова в черный список

Азербайджан внес депутата Государственной Думы Виталия Милонова в черный список. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно заявлению ведомства, Азербайджан принял данное решение в связи с несогласованным визитом российского парламентария в Нагорный Карабах. Представители министерства отметили, что поступок Милонова «не соответствует официальной позиции Российской Федерации в поддержку территориальной целостности Азербайджанской Республики».

Отмечается, что лицам из черного списка запрещен въезд в Азербайджан.

Ранее власти Азербайджана раскритиковали идею ввода российских военных наблюдателей в Нагорный Карабах в рамках контроля за прекращением огня. Помощник президента Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан проводит военную операцию на своей территории.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокации. 10 октября после многочасовых переговоров глав МИД двух республик в Москве было объявлено перемирие. Однако противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.