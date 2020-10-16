Крупнейшую в мире черепаху весом в полтонны нашли мертвой

В прибрежном городе Мермейд Бич, Австралия, на берег выбросило гигантскую кожистую черепаху весом в полтонны. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Самца крупнейшего в мире вида черепахи длиной два с половиной метра обнаружили в среду вечером, 14 октября. Предположительный возраст особи — от 30 до 50 лет. Океанолог Шобан Хулиан (Siobhan Houlihan) из океанариума Sea World подозревает, что это та же черепаха, которая несколько дней назад попала в акульи сети. По ее словам, представителей этого вида крайне редко вымывает на побережье, поскольку они обитают на большой глубине.

«Подобное произошло впервые за 16 лет, — подчеркивает Хулиан. — Последний раз мы видели, как кожистая черепаха откладывает яйца в Австралии, в 1996 году. Они охотятся за медузами, так как это их основная пища; думаю, по этой причине она и оказалась здесь».

Эксперт осмотрела самца на наличие травм и нашла лишь небольшую рану на его левой ласте. Пресмыкающееся направили на вскрытие, чтобы установить точную причину смерти.

Морской биолог Холли Ричмонд (Holly Richmond) опубликовала фотографии мертвой черепахи в своем Instagram-аккаунте. «Возле меня лежит крупнейший в мире вид морской черепахи — кожистая черепаха. Я всегда хотела познакомиться с этим видом, но не такой ценой», — подписала она.

Кожистые черепахи встречаются крайне редко, этот вид занесен в Красную книгу и находится на грани исчезновения. У крупнейшего измеренного экземпляра полная длина тела составляла 2,6 метра, а масса — 916 килограммов. Они водятся в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах.